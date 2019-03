Die Inflationsrate in Deutschland beträgt im März 2019 im Vergleich zum Vorjahresmonat voraussichtlich 1,3 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Donnerstag mit.



Gegenüber dem Vormonat Februar steigen die Verbraucherpreise demnach voraussichtlich um 0,4 Prozent. Die Preise für Energie erhöhten sich im dritten Monat des Jahres um 4,5 Prozent, die Preise für Nahrungsmittel um 0,7 Prozent. Dienstleistungen kosteten 1,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Europäische Zentralbank (EZB) verfolgt nach eigenen Angaben ein Inflationsziel knapp unterhalb von zwei Prozent.



Im vergangenen Jahr waren die Verbraucherpreise in Deutschland von Mai bis September über diesem Zielwert gestiegen. Erst ab Dezember war die Inflationsrate wieder unter den Wert von zwei Prozent gesunken.