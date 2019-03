Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Bayer nach einer weiteren Schlappe bei den Glyphosat-Prozessen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Dies sei keine große Überraschung, schrieb Analyst David Evans in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bereits in der vergangenen Woche war die Jury im vorentscheidenden ersten Teil des Prozesses zu dem Schluss gekommen, dass der Unkrautvernichter Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat als krebserregend einzustufen sei. Vorerst dürfte der Nachrichtenfluss zu Bayer die Stimmung aber kaum aufhellen, so der Experte./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-03-28/14:07

ISIN: DE000BAY0017