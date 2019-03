Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Infineon nach einer Gewinnwarnung von 24 auf 22 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Sebastien Sztabowicz kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie für den Chiphersteller. Trotz der herausforderndnen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den kommenden Monaten sollte Infineon aber weiterhin die Halbleiterbranche in diesem Jahr klar hinter sich lassen./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-03-28/14:10

ISIN: DE0006231004