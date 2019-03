Die schwachen Zahlen der Solarkonzerns SMA Solar kommen am Markt nicht gut an - insbesondere die deutlichen Verluste schockierten die Anleger. Mit einem Minus von über 14 Prozent gehört die Aktie von SMA Solar -15,03% heute zu den großen Verlierern im SDAX.Der kräftigen Erholung von SMA Solar seit Jahresbeginn ist nach aktuellen Geschäftszahlen am Donnerstag wieder ein Einbruch gefolgt. Die Papiere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...