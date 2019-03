Die Deutsche Bank hat einen Pressebericht über eine erwogene milliardenschwere Kapitalerhöhung für eine mögliche Fusion mit der Commerzbank zurückgewiesen. Es habe keine Diskussionen im Vorstand über Kapitalmaßnahmen gegeben, teilte ein Sprecher des Dax-Konzerns am Donnerstag in Frankfurt mit. "Die Spekulationen darüber sind falsch." Zudem habe die Bank nicht einmal entschieden, ob es überhaupt zu einem Zusammenschluss mit der Commerzbank komme. Zuvor hatte die "Financial Times" berichtet, die Deutsche Bank spiele für diesen Fall eine Kapitalerhöhung um 3 bis 10 Milliarden Euro durch. Der Aktienkurs des größten deutschen Geldhauses war daraufhin um rund vier Prozent abgesackt./stw/jha/

