Aleph Objects, Inc., Hersteller der preisgekrönten LulzBot-3D-Drucker, hat mit dem LulzBot TAZ Pro seinen allerersten industriellen Desktop-3D-Drucker angekündigt. Der TAZ Pro bietet großen, zweimaterialigen Druck mit der preisgekrönten Zuverlässigkeit von LulzBot. Diese Maschine erstellt große funktionale Prototypen, Fertigungshilfen und Print-on-Demand-Teile mit professionellen Ergebnissen.

Grant Flaharty, CEO und Präsident von Aleph Objects, sagte: "Der TAZ Pro ist der erste echte Mehrmaterial-3D-Drucker mit doppelten linear betätigten Hot-Ends zu einem Prosumer-Preis."

TAZ Pro ermöglicht Drucken mit mehreren Materialien für optimale Teileeigenschaften

Die vielfältigen Materialmöglichkeiten des TAZ Pro gehen über das Wettbewerbsangebot hinaus, das sich in der Regel auf den Druck mit dem gleichen Materialtyp in verschiedenen Farben beschränkt oder bei dem das zweite Material nur der löslichen Unterstützung dient. Der TAZ Pro verfügt über unabhängige, vertikal anhebbare E3D-Hot-Ends mit 360-Grad-Teilekühlung und liefert saubere Übergänge zwischen Materialtypen mit ähnlichen Schmelzpunkten. Langlebige und hochfeste Verbundwerkstoffe können im selben Teil gedruckt werden, ebenso wie eine breite Palette von Materialien mit löslichen Trägern für komplexe Drucke. Flexible Materialien mit einer Shore-A-Härte von bis zu 85A und industrietaugliche Polymere können ebenfalls im gleichen Durchgang gedruckt werden.

Die gehärteten Stahlkomponenten des TAZ Pro ermöglichen das Drucken mit technischen Polymeren oder hochwärmebeständigen Verbundwerkstoffen, die für typische einsatzfertige Desktop-3D-Drucker zu abrasiv sind. Die 3D-Drucker von LulzBot unterstützen die branchenweit größte Auswahl an Thermoplasten führender Premium-Filamenthersteller, darunter flexible, starre, zusammengesetzte, lösliche, leitfähige, hochfeste und chemisch beständige Materialien.

TAZ Pro bietet hervorragende Druckqualität und industrietaugliche Komponenten

Der neue Z-Achsen-Riemenantrieb liefert schnelle Zykluszeiten für einen schnelleren Durchsatz. Die Reduzierung des Z-Wobbles durch den Riemenantrieb und die neue X/Y/Z-Spielkompensation verbessern die Qualität und Genauigkeit der 3D-Druckteile. Eine erweiterte Größe von 280 280 285 mm (11,02" 11,02" 11,22") liefert ein großes Druckvolumen, während die Zweifaden-Auslaufsensoren ein Warnsignal geben, wenn eine neue Filamentrolle benötigt wird.

TAZ Pro macht es einfach, professionelle Ergebnisse zu erzielen

Die verbesserte Elektronik sorgt für mehr Rechenleistung und Speicher für komplexe Teile, zusätzliche Funktionen mit verbesserter Sichtbarkeit auf einem neuen 5-Zoll-Vollfarb-Touchscreen und einen leisen Betrieb, während Sie direkt an Ihrem Schreibtisch sitzen. Die automatisierte X/Y/Z-Offsetkalibrierung, das Düsenwischen und die selbstnivellierenden Funktionen des TAZ Pro sorgen für außergewöhnliche, schnelle Ergebnisse. Die Cura LulzBot Edition Software enthält weiterhin vorkonfigurierte Druckprofile, die vom Expertenteam von Aleph Objects für über 35 Filamenttypen getestet wurden.

Demnächst erhältlich: Follow-On-Drucker für den viel beachteten TAZ 6, der am 1. Mai vorgestellt wird

Am 1. Mai wird Aleph Objects auch die nächste Generation von großen Desktop-3D-Druckern auf den Markt bringen, um den viel beachteten TAZ 6 aufzurüsten. Dieser neue Schwerarbeiter unter den Druckern liefert schnellere und genauere Drucke in einem verstärkten Rahmen. Der TAZ 6 kann bis zum 30. April oder solange vorrätig bestellt werden.

Bestellinformationen zu TAZ Pro

Der LulzBot TAZ Pro ist ab sofort vorbestellbar, der Versand beginnt etwa Ende April. Unter www.lulzbot.com/pro oder per Telefon an +1 970-377-1111, DW 600, erhalten Sie detaillierte Produktinformationen, Spezifikationen und die Möglichkeit zur Bestellung.

Das einfach zu montierende und hochwertige optionale neue Polycarbonat-Gehäuse mit HEPA-Filtrationsmöglichkeit wird ab Juni auf Bestellung erhältlich sein.

Über Aleph Objects, Inc.

Aleph Objects, Inc., ist der in Colorado ansässige Designer und Hersteller der preisgekrönten 3D-Druckerreihe LulzBot für Rapid Prototyping, additive Fertigung und Print-on-Demand-Artikel für Ingenieure, Pädagogen und professionelle Bastler. Die Kernwerte von Aleph Objects kostenlose Software, freie Innovation und Open-Source-Hardware ermöglichen es Anwendern, sowohl Software als auch Hardware auf einzigartige Weise zu modifizieren, um ihre Fantasie zum Leben zu erwecken. Weitere Informationen finden Sie unter LulzBot.com/, ein Presse-Kit erhalten Sie unter www.lulzbot.com/press/ oder per E-Mail an press@lulzbot.com.

LulzBot ist eine eingetragene Marke.

Hob Wubbena, Vice President, +1-970-377-1111, DW 617