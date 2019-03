Wer auf der Konferenz von Profibus International Mitte März in Frankfurt war, bekam von Armin Pühringer, SAP Industry Advisor für Intelligent Enterprise Solutions, einen Einblick in die Sichtweise von SAP auf die Kommunikation im IoT- und Cloud-Umfeld: "Die Verwaltungsschale sehen wir als eine wichtige Grundlage, um intelligente Applikationen in der IT effektiv mit Daten aus der Produktion zu versorgen," so Armin Pühringer. Gemeint sind hier neben Asset Management auch Anwendungen wie KI, Machine Learning und Analytics.

Gläserne Fabrik per ...

Den vollständigen Artikel lesen ...