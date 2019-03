Das estnische Energieunternehmen Enefit setzte das unbemannte Bodenfahrzeug Multiscope von Milrem Robotics ein, um den Zustand der Stützen in einem Bergwerk zu ermitteln, in dem der Abbau vor zehn Jahren beendet wurde.

Das mit 3D-Lidar ausgestattete Multiscope wurde in dem estnischen Bergwerk in abgeschlossenen Räumen unter Tage eingesetzt. Da die Stützstrukturen zur Abstützung der Decken nach dem Ende der Abbauarbeiten entfernt wurden, dürfen Personen diese Bereiche nicht mehr betreten.

"Enefit nutzt intelligente, innovative Lösungen, um unsere Produktion effizienter zu gestalten, die Umweltbelastung zu minimieren und Arbeitssicherheitsrisiken zu vermeiden. Unbemannte Fahrzeuge sind eine ausgezeichnete Lösung für die Durchführung von Untersuchungen in Bereichen, die für Personen gefährlich bzw. gesperrt sind", so Veljo Aleksandrov, Development Project Director von Enefit. "Das unbemannte Fahrzeug hat seine Aufgaben erfolgreich bewältigt. Wir haben die dreidimensionalen Fotos und weitere Daten erhalten, die für den Bau eines Solarkraftwerks über dem Bergwerk unerlässlich sind", so Aleksandrov weiter.

Enefit plant über dem stillgelegten Bergwerk den Bau eines der größten Solarkraftwerke der Region. Es wird jährlich rund 3.500 MWh Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen.

"Die Ingenieure von Milrem Robotics arbeiten an verschiedenen robotertechnischen Lösungen, die für den zivilen Markt entwickelt wurden. Sie konzentrieren sich vor allem auf autonome Fahrzeuge für den Einsatz in schwierigen Umgebungen. Multiscope ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich mithilfe unserer Technologie die Effizienz steigern lässt und komplexe Aufgaben gelöst werden können", so Kuldar Väärsi, CEO von Milrem Robotics.

Für diese Mission wurde das Fahrzeug Multiscope unter Tage mithilfe der Daten von Lidar-Systemen und Breitband-HDR-Kameras gesteuert. Bei zukünftigen Projekten soll das Gerät jedoch auch im selbsttätigen Betrieb eingesetzt werden können.

Dies war laut Enefit das erste Mal, dass auf diese Weise die Bedingungen untersucht wurden, die unter Tage in einem geschlossenen Raum herrschen.

Das Video vom Einsatz des Multiscope unter Tage finden Sie hier: https://youtu.be/kH_mKtdOaoE

