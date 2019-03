Das Europäische Parlament hat am 27. März 2019 die sogenannte Einweg-Kunststoff-Richtlinie verabschiedet. Die IK unterstütze zwar ein engagiertes Vorgehen gegen Abfalleinträge in die Umwelt, zeigt sich aber mit dem aktuellen Lösungsansatz unzufrieden.So sieht die IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen "in der im Eiltempo durchgepeitschten Direktive" mit ihren im Vordergrund stehenden Verboten nur wenig Potenzial, das Problem nachhaltig zu lösen. Die Diskussionen zu Plastik seien zurzeit emotional aufgeladen und nicht selten würde dabei übersehen, dass es gilt weltweit unterschiedliche ...

