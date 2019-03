Die britische Wirtschaft zeigt sich zunehmend entnervt von der Blockade im britischen Parlament in Sachen EU-Austritt. Der Vorsitzende des britischen Handelskammerverbands BCC, Adam Marshall, machte bei der Jahresversammlung des Verbands am Donnerstag seinem Ärger Luft. "Wir sind frustriert. Wir sind verärgert", sagte Marshall. Die Politik habe die Wirtschaft im Stich gelassen und jage Chimären hinterher. "Drei Jahre sich im Kreise drehen. Drei Jahre sind genug", sagte Marshall. "Unternehmen sind kein bisschen schlauer, wie ein chaotischer Austritt am 12. April vermieden werden kann."

Zwei Mal hat das britische Parlament das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May bereits abgelehnt. Am Freitag will sie es den Abgeordneten ein weiteres Mal vorlegen - mit einem Erfolg wird auch dieses Mal nicht gerechnet. Doch auch für Alternativen zu Mays Abkommen zeichnet sich keine Mehrheit ab. Bei einer Testabstimmung am Donnerstag lehnten die Parlamentarier alle acht Vorschläge ab./cmy/DP/stk

