Angst vor zu wenig Rente und Krankheiten: Die Deutschen und fast alle anderen wohlhabenden, westlichen Nationen wünschen sich einen noch aktiveren Sozialstaat, wie eine OECD-Studie zeigt.

Politiker, die den Ausbau des Sozialstaats forcieren, können mit großem Rückhalt in der Bevölkerung rechnen - in fast allen entwickelten Ländern. In Deutschland ist der Anteil derjenigen Menschen mit mehr als drei Vierteln sogar überdurchschnittlich hoch, die sich wünschen, dass die Regierung "mehr" dafür tut, "die wirtschaftliche und gesellschaftliche Sicherheit zu gewährleisten".

Das ist das Ergebnis der repräsentativen Umfrage "Risks that Matter" der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) unter 22.000 Menschen in 21 Mitgliedsländern. In 19 dieser Länder wünschten sich mehr als die Hälfte der Befragten, das die Regierungen "mehr tun" sollen. Nur in Frankreich und Dänemark mit ihren traditionell freigiebigen sozialen Sicherungssystemen sind Mehrheiten zufrieden oder gleichgültig.

Für die Deutschen sind Krankheit und Behinderung kurzfristig gesehen die größte Sorgen, für die sie sich Linderung vom Staat wünschen. 51 Prozent der befragten Deutschen nannten dies als eine ihrer drei Hauptsorgen für die nächsten Jahre, gefolgt von Kriminalität und Gewalt (47 Prozent) und generell "finanziellen Schwierigkeiten" (43 Prozent). Auf längere Sicht ist ihre Rente die Hauptsorge der Deutschen. 76 Prozent der Befragten nennen die "finanzielle Situation im Alter" als eines der drei Hauptrisiken. Dafür wären 45 Prozent von ihnen bereit, zusätzlich zwei Prozent ihres Einkommens an den Staat abzutreten, um hierdurch höhere Rentenleistungen zu erhalten. Im OECD-Schnitt sind es nur 38 Prozent.

Noch beliebter als in dem meisten anderen OECD-Ländern ist in Deutschland auch eine höhere Besteuerung von "Reichen" (eine Definition der Reichen fehlt allerdings wohlgemerkt in der Fragestellung der Studie!), "um ärmere Bevölkerungsgruppen besser unterstützen zu können." 77 Prozent der Deutschen befürworten das, nur die Portugiesen (80 Prozent) und Griechen (79 Prozent) übertreffen sie in diesem Wunsch. Im OECD-Schnitt ist es fast eine Zwei-Drittel-Mehrheit von etwa 65 Prozent. ...

