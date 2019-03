=== *** 00:50 JP/Industrieproduktion Februar *** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis, München 07:15 DE/Rhön-Klinikum AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK in Frankfurt), Bad Neustadt/Saale 07:25 DE/RIB Software SE, ausführliches Jahresergebnis, Stuttgart 07:30 DE/Tele Columbus AG, Jahresergebnis, Berlin *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Februar saisonbereinigt real PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +2,9% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+0,8% gg Vj 08:00 DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q, Stockholm 08:30 DE/Va-Q-Tec AG, ausführliches Jahresergebnis, Würzburg *** 08:45 FR/Verbraucherpreise März (vorläufig) PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,3% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Februar PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-1,3% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vm/+1,0% gg Vj 08:50 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis, Stuttgart *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -10.000 gg Vm zuvor: -21.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 4,9% zuvor: 5,0% *** 10:30 GB/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,3% gg Vj 1. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,3% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vq/+1,5% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise März (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj 11:00 DE/Bundesverwaltungsgericht, Urteil zur Beteiligung von Fußball-Bundesligavereinen an den Polizeikosten bei Risikospielen, Leipzig 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 4Q, Waterloo *** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Persönliche Ausgaben Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Persönliche Einkommen Februar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago März PROGNOSE: 60,7 zuvor: 64,7 *** 15:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (2. Umfrage) PROGNOSE: 97,8 1. Umfrage: 97,8 zuvor: 93,8 *** 15:00 US/Neubauverkäufe Februar (ursprünglich 25.3.2019) PROGNOSE: +2,1% gg Vm zuvor: -6,9% gg Vm 15:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), HV, Merzig 15:30 US/Fed, Teilnahme von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) an einer Konferenz der Global Asset Management Education, New York 17:05 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) beim Manhattan Institute, New York *** - GB/Unterhaus, Sitzung zum Brexit, dritte Abstimmung über EU-Austrittsvertrag geplant, London *** - CN/Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen China und den USA (seit 28.3.), u.a. Teilnahme US-Handels- beauftragter Lighthizer und -Finanzminister Mnuchin, Peking - EU/Ratingüberprüfungen für Polen (Fitch), Schweden (Moody's), Zypern (Moody's) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2019 09:57 ET (13:57 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.