Lifting of Suspension At Trading Venue XSTO Issuer: Swedbank AB, LEI: M312WZV08Y7LYUC71685 -------------------------------------------------------------------------------- Instrument: SWED A SE0000242455 -------------------------------------------------------------------------------- Lifting reason: With reference to the press release published by Swedbank AB on March 28, 2019 at 15.26 CET -------------------------------------------------------------------------------- Continuous The opening auction starts at 15.40 CET followed by continuous trading from: trading from 15.50 CET, March 28, 2019 -------------------------------------------------------------------------------- Comments: Order books have been flushed -------------------------------------------------------------------------------- Related SE0012292332, SE0012292340, SE0012292357, SE0012292365, instruments: SE0012292373, SE0012292381, SE0012292399, SE0012292407, SE0012292415, SE0012292423, SE0012292431, SE0012292449, ---------------------------------------------------------------- ---------------- Contact Issuer Surveillance +46 8 405 60 00 details: Trading Surveillance +46 8 405 60 00 -------------------------------------------------------------------------------- The Financial Supervisory Authority for XSTO has been notified