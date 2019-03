Bad Staffelstein (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100067294 -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter

http://www.presseportal.ch/bilder -



Die IBC SOLAR AG, ein weltweit führendes Systemhaus für

Photovoltaik (PV) und Energiespeicher, erweitert ihr Portfolio im

Bereich Montagesysteme um das neue IBC Topfix 200 Einlegesystem.

Speziell für die Modulmontage auf Ziegeldächern konzipiert, ist das

komplett schwarze System optisch ansprechend und besonders schnell

und einfach zu montieren.



Elegantes Design und einfache Montage - das neue IBC TopFix 200

Einlegesystem verbindet beides. Schwarz eloxierte Systemkomponenten

in Kombination mit schwarzen IBC SOLAR Vorteils-Modulen, sorgen für

ein homogenes Erscheinungsbild und verwandeln die PV-Anlage auf dem

Dach von Ein- und Zweifamilienhäusern in ein formschönes Gesamtbild.



Das IBC TopFix 200 Einlegesystem besticht aber nicht nur rein

optisch, sondern zeichnet sich auch durch eine schnelle und flexible

Handhabung aus. So erfordert die Montage keine sonst üblichen

Klemmen. Die Module werden stattdessen direkt in die Profilschienen

eingelegt. Dabei ist für Module aller gängigen Rahmenhöhen zwischen

32 und 40 mm nur ein Schienen- und Adapterprofil nötig. Das bietet

maximale Flexibilität bei der Planung und minimiert den Lageraufwand.

Zudem ist das Einlegsystem mit weiteren Ziegeldach-Komponenten der

IBC TopFix 200 Produktfamilie kompatibel - hier greift das bewährte

IBC SOLAR Baukastensystem.



Das IBC Topfix 200 Einlegesystem wurde erstmals auf der Intersolar

2018 vorgestellt und ist ab sofort im Handel verfügbar.



Mehr Informationen zu Services und Produkthighlights von IBC SOLAR

erhalten Besucher in Halle A3, Stand 470 und 670 auf der Intersolar

Europe in München (15. bis 17. Mai 2019), der europäischen Leitmesse

für Solartechnologie.



Über IBC SOLAR



IBC SOLAR ist ein führender globaler Anbieter von Lösungen und

Dienstleistungen im Bereich Photovoltaik und Energiespeicher. Das

Unternehmen bietet Komplettsysteme an und deckt das gesamte Spektrum

von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe von

Photovoltaik-Anlagen ab. Das Angebot umfasst Solarparks,

Eigenverbrauchsanlagen für Gewerbebetriebe und Privathaushalte,

netzunabhängige Photovoltaik-Systeme und Diesel-Hybrid-Lösungen. Als

Projektentwickler und Generalunternehmer plant, realisiert und

vermarktet IBC SOLAR weltweit solare Großprojekte. Das

herstellerunabhängige Systemhaus garantiert bei allen Projekten

höchste Qualität und hat weltweit aktuell Photovoltaik-Anlagen mit

einer Leistung von über 3 Gigawatt implementiert. IBC SOLAR arbeitet

mit einem dichten Netz von Fachpartnern zusammen und unterstützt

diese mit eigenen Software-Tools zur Planung und Auslegung von

netzgekoppelten Anlagen inklusive Speicher. Für Energieversorger,

Stadtwerke und Anbieter von Photovoltaik-Lösungen bietet IBC SOLAR

maßgeschneiderte Pakete. Durch technische Betriebsführung und

Monitoring stellt das Unternehmen die optimale Leistung der

Solarparks sicher.



IBC SOLAR wurde 1982 in Bad Staffelstein von Udo Möhrstedt

gegründet, der das Unternehmen bis heute als Vorstandsvorsitzender

führt. Das Systemhaus ist in Deutschland ein Vorreiter der

Energiewende und setzt sich speziell für Energiegenossenschaften mit

eigens geplanten Bürger-Solarparks ein. International ist das

Unternehmen mit mehreren Regionalgesellschaften, Vertriebsbüros und

Partnerunternehmen in über 30 Ländern tätig.





Originaltext: IBC Solar AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100067294

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100067294.rss2



Kontakt:

IBC SOLAR AG

Annika Groenewold (Pressereferentin)

Am Hochgericht 10

96231 Bad Staffelstein

Tel.: +49 9573 / 92 24 782

presse@ibc-solar.de PAGE