Mainz (ots) - Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) hat als Aufsichtsbehörde im November das Sondermüll-Zwischenlager in Heßheim inspiziert. Anlass war ein Unfall im vergangenen August, bei dem zwei Mitarbeiter ums Leben gekommen waren. Bei der Inspektion stellte die SGD Süd unzureichende Sicherheitsvorkehrungen fest. In ihrem Inspektionsbericht, der dem Politikmagazin des SWR Fernsehens "Zur Sache Rheinland-Pfalz" vorliegt, bemängelt die SGD etwa, dass der Betreiber des Sondermüll-Zwischenlagers, die Süd-Müll GmbH & Co. KG, nur ein Unglückszenario im Brandfall betrachtet hat. Die SGD Süd fordert in ihrem Bericht, dass "weitere vernünftigerweise nicht auszuschließende Szenarien" zu betrachten seien, zum Beispiel bei Explosion oder Leckage eines Behältnisses. Weiter kritisiert die SGD Süd etwa, dass vor Ort keine Explosionsbereiche gekennzeichnet seien. Auf Anfrage von "Zur Sache Rheinland-Pfalz" weist der Betreiber des Sondermüll-Zwischenlagers die Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen zurück.



"Zur Sache Rheinland-Pfalz" hat den Inspektionsbericht der SGD Süd, Oliver Kalusch, von der Kommission für Anlagensicherheit des Bundesumweltministeriums vorgelegt. Für ihn stellt der Inspektionsbericht erhebliche Mängel fest: "Das hätte der Behörde aus meiner Sicht viel früher auffallen müssen. Sei es in Form von erteilten Genehmigungen, sei es in Form von nochmaligen Überprüfungen, von daher sehe ich hier auch schon ein gewisses Versagen der Behörde", sagte Oliver Kalusch gegenüber "Zur Sache Rheinland-Pfalz". Kalusch ist für den Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Mitglied der Kommission für Anlagensicherheit.



Die Mängel, die der Inspektionsbericht festgestellt habe, seien so groß, dass man davon ausgehe könne, dass die Anlage nicht das erforderliche Sicherheitsniveau gehabt habe, so Kalusch. Die SGD hätte den Betrieb der Anlage damit einstweilen untersagen können.



Zitate bei Nennung der Quelle SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" frei. Die Sendung läuft am Donnerstag, 28. März 2019, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.



Rückfragen der Presse bitte an Sabine Harder, CvD, Redaktion "Zur Sache Rheinland-Pfalz", Tel.: 06131 / 929-33232.



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2