New York - Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag moderat zugelegt. Im frühen Handel gewann er 0,36 Prozent auf 25 717,43 Punkte. Alles in allem befindet er sich jedoch nach wie vor in einer engen Handelsspanne auf Richtungssuche.

"Zuletzt ist die Schwankungsbreite beim Dow spürbar gesunken", erklärte Franz-Georg Wenner von Index-Radar. Chefanalyst James Hughes vom Broker Axitrader sagte, die Suche nach neuen Kurstreibern ...

