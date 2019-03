Auf der Suche nach der wettbewerbsentscheidenden Agilität und Schnelligkeit in den eigenen Entwicklungsprozessen stossen viele Unternehmen an ihre Grenzen, wenn sie sich auf traditionelle, abgeschlossene Vorgehensweisen verlassen. Die viel beworbene DevOps-Mentalität galt hier als das passende Gegenmittel: Der Ansatz wirbt für eine Verschränkung von Softwareerstellung und Auslieferung, für eine engere Zusammenarbeit ohnehin voneinander abhängiger Teams. Doch obwohl DevOps und dessen Methoden der Geschäftswelt wohl bekannt sind, kommen sie in deutschsprachigen Unternehmen nur vereinzelt zum Einsatz. So befassen sich laut einer IDC-Umfrage 55 Prozent der Befragten IT-Entscheider der DACH-Region seit weniger als zwölf Monaten mit dem Thema und stehen damit noch ganz am Anfang. Unter Beachtung der folgenden Ansatzpunkte können Unternehmen die Integration von DevOps besser planen und umsetzen:

1) DevOps mit grundlegender IT-Modernisierung verbinden

Weitreichende Veränderungen wie die digitale Transformation oder neue Regularien wie die DSGVO wurden von vielen Unternehmen zum Anlass genommen, die eigene IT-Architektur von Grund auf zu überdenken. Die Ziele dabei waren und sind im Prinzip immer eine flexiblere IT, die schnell auf sich ändernde Umstände reagieren kann - eine der Kernkompetenzen von DevOps. Es ist also überaus sinnvoll, DevOps als eine der zentralen Säulen der neuen IT zu etablieren und sich dadurch kürzere Softwareentwicklungs- und Bereitstellungszyklen zu sichern.

Das Ausrollen neuer Cloud-Services oder automatisiertes Patch-Management mit geringer Downtime wird für Unternehmen deutlich einfacher, wenn DevOps eng mit den neuen IT-Prozessen verzahnt ist.

2) Technik- und Kultur-Hürden erkennen und überwinden

Um eine funktionierende DevOps-Kultur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...