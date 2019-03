Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg/Nürnberg/Nordkirchen, (pts035/28.03.2019/15:40) - Online-Datenbanken sind heute für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer längst ein unverzichtbares Arbeitsmittel. Fast jeder Steuerberater nutzt mehrere Datenbanken, um im Kanzlei-Alltag Zeit bei der Recherche zu sparen und in komplexen Fällen schnell eine maßgeschneiderte Lösung zu finden. Umso wichtiger ist es für einen Fachinformationsanbieter wie das IWW Institut für Wissen in der Wirtschaft, in den führenden Datenbanken präsent zu sein. Umso erfreulicher ist es, dass das IWW Institut seine Inhalte nunmehr gemeinsam mit DATEV anbieten kann. Seit Januar 2019 sind 16 von 40 Informationsdiensten für Steuerberater aus dem IWW Institut digital in der Datenbank LEXinform der DATEV e. G., dem Marktführer auf dem Gebiet Software, Recherchedienste und IT-Services für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, enthalten. "Mit dieser Kooperation erweitert das IWW Institut den Verbreitungsradius der Fachinformationen im Steuerberatungssegment enorm. Wir freuen uns, mit dieser Einbettung in eine der großen Datenbanken für Steuerberater unser Fachwissen auch Nichtkunden über unser substanzhaltiges Angebot zu informieren. Dies ist ein weiterer Schritt, neues Wachstum für das IWW Institut zu generieren", sagt Christiane Nöcker, stellvertretende Chefredakteurin der Steuerberaterredaktion und verantwortliche Mitarbeiterin für die Kooperation mit der DATEV. Kunden der Datenbank LEXinform haben die Möglichkeit, einen Abstract des jeweiligen Beitrags kostenfrei zu lesen. Ist das Interesse des Kunden geweckt, können die digitalen IWW-Inhalte kostenpflichtig abgerufen werden. Vorausset-zung ist ein Abonnement von LEXinform Steuern bzw. LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft. Seit über 40 Jahren bietet das IWW Institut für Wissen in der Wirtschaft relevante Informationen für die tägliche Arbeit. 70 Informationsdienste liefern Praxishinweise, Fallbeispiele und Modellrechnungen übersichtlich aufbereitet. Steuerberater, Rechtsanwälte, Gesundheitsberufe, Unternehmer und Selbstständige nutzen Vertragsmuster und Textbausteine, werden in ihrer Formulierungsarbeit unterstützt und erhalten Rechtssicherheit. Das IWW Institut ist ein Unternehmen der Vogel Communications Group. Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418-2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190328035

