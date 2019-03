Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die ADLER Real Estate AG (ISIN DE0005008007/ WKN 500800), die deutsche Wohnimmobiliengesellschaft, hat J.P. Morgan als Sole Global Coordinator und J.P. Morgan sowie Morgan Stanley und UniCredit als Bookrunner beauftragt, am 1. und 2. April eine Reihe von Investoren-Meetings zu arrangieren, so die ADLER Real Estate AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...