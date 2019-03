Ebase: Eine Umfrage unter Vertriebspartnern zeigt, dass das Thema Robo-Advisor auch künftig eine starke Rolle im Anlageuniversum spielen wird.Digitalisierung ist ein mächtiges Wort. Es ist ein Megatrend und ein gesellschaftlicher Prozess. Sämtliche Ebenen im wirtschaftlichen und privaten Bereich sind von diesem Prozess betroffen und befinden sich in Umbruchsituationen. Auch die Finanz- und Investmentbranche kommt an diesem Thema nicht vorbei. Ob Börsen-Apps oder Online-Trading - neu entstandene FinTech-Start-ups aber auch gestandene Unternehmen konnten Innovationen realisieren und den Markt neu sortierten. Eine weitere Innovation in der Branche sind Robo-Advisor-Angebote, welche seit wenigen Jahren Aufmerksamkeit erzeugen. Ein Robo-Advisor kann als automatisiertes Anlagetool beschrieben werden, mithilfe dessen Anleger bei Investmententscheidungen unterstützt werden. Die Anbieter sind neue Unternehmen oder Investmentgesellschaften, welche ihre Expertise einfließen lassen. Die B2B Direktbank ebase (European Bank for Financial Services) hat jetzt eine Umfrage veröffentlicht, in der es um die künftige Rolle der digitalen Anlagetools geht.

Den vollständigen Artikel lesen ...