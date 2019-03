Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat 2015ein Sparprogramm aufgesetzt, das in fünf Jahren 96 Millionen Eurosparen helfen sollte. Werden bisherige Schritte eingerechnet, wirddas Haus im so genannten "Opal"-Programm aus jetziger Sicht auf 90Mio. Euro Einsparvolumen kommen. Ab 2020 will die OeNB dann mit gut26 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...