Der Dax hat am Donnerstag einen neuen Erholungsversuch unternommen. Allerdings hielten sich die Gewinne angesichts der anhaltenden Unsicherheit wegen des Brexits und anderer politischer Sorgen in Grenzen. Was Anleger vom Handel am Donnerstag sonst noch wissen müssen, die wichtigsten Themen vom Parkett.

Den vollständigen Artikel lesen ...