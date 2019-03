Schanghai (ots/PRNewswire) - Shanghai ChemPartner hat heute die Berufung von Teddy Yang, Ph.D., als Vizepräsident und Leiter des Bereiches Biologics Discovery im Hauptsitz des Unternehmens in Schanghai (China) bekannt gegeben.



Dr. Yang verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Pharmabranche. Er war bei Genentech, im Novartis Institute for Biomedical Research sowie bei RuiYi Biopharmaceuticals tätig, bevor er 2015 dem Team Biologics Discovery von ChemPartner beitrat. Dr. Yang ist eine zuverlässige Führungskraft der Biologika-Forschung von ChemPartner und der Belegschaft von mehr als 150 Wissenschaftlern.



"Ich bin stolz auf das Wachstum der Biologika-Forschung von ChemPartner und freue mich darauf, dass Dr. Yang das Unternehmen in die Zukunft führen wird", sagt Dr. Wei Tang, CEO von ChemPartner. "Die Fachkenntnis und das Engagement für wissenschaftliche Exzellenz von Dr. Yang werden Garant der Zukunft von ChemPartner und unserer weltweiten Kunden der Biopharmazie sein."



"Es ist mir ein Vergnügen, ChemPartner und unseren Kunden in meiner neuen Rolle als Leiter des Bereiches Biologics Discovery zu dienen. Unser Unternehmen besteht aus engagierten Mitarbeitern, welche den Ruf des Unternehmens als wichtige Organisation der Forschung und Entwicklung im Bereich der Medikamente pflegen. Ich bin gespannt, was die Zukunft für die Abteilung Biologics Discovery und das gesamte Unternehmen bereithält", sagte Dr. Yang.



ChemPartner ist eines der führenden Auftragsforschungsinstitute (Contract Research Organization/CRO) der Biologika-Forschung weltweit und bietet eine umfassende Dienstpalette von Konzeptdesign der Biologika bis zur vorklinischen Phase (IND-Einreichung als Medikament in einer Frühphase der Erforschung) mit Forschung an Antikörpern, einer Plattform für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC), Analysen und Produktion von Eiweißen und Antikörpern. Unser Team von Wissenschaftlern deckt das gesamte Spektrum der Spezialisierungen ab und verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich Biologika. Die Abteilung Biologics Discovery wendet in enger Zusammenarbeit mit Kollegen der Bereiche Pharmakologie und DMPK modernste Technik an, um Kunden bei der Entdeckung und Entwicklung der Therapien von Morgen zu helfen.



Informationen zu ChemPartner



Shanghai ChemPartner (http://www.chempartner.com/), zu dem ChemPartner, ChemPartner Biologics und China Gateway Pharmaceutical Development gehören, bietet eine breite Palette von Kompetenzen in der Arzneimittelforschung und -entwicklung an, darunter auf den Feldern Biologika-Entdeckung, Chemie und medizinische Chemie, Biologie und Pharmakologie, DMPK und explorative Toxikologie sowie CMC für kleine und große Moleküle. Shanghai ChemPartner bedient einen vielfältigen weltweiten Kundenstamm und verfügt über Labors, Büros und Vertreter in den USA, Europa, China und Japan.



