(In der um 15.52 Uhr gesendeten Meldung "Deutsche HVPI-Inflation geht im März zurück" muss es im zweiten Satz des ersten Absatzes korrekt heißen, dass der HVPI mit einer Jahresrate von 1,4 (NICHT 1,5) Prozent gestiegen ist. Im letzten Satz des gleichen Absatzes muss es richtig heißen, dass der Index gegenüber dem Vormonat um 0,5 (NICHT: 0,6) Prozent gestiegen ist. Damit entsprach die Preisentwicklung entgegen den Aussagen in dieser Meldung auch nicht mehr den Prognosen von Volkswirten. Das Statistische Bundesamt hat seine Angaben korrigiert. Der Fehler tauchte auch in der um 14:00 Uhr gesendeten Flashzeile auf. Es folgt die berichtigte Fassung der Meldung.)

Deutsche HVPI-Inflation geht im März zurück

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im März nachgelassen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der HVPI mit einer Jahresrate von 1,4 (Vormonat: 1,7) Prozent. Gegenüber dem Vormonat stieg der Index um 0,5 Prozent. Volkswirte hatten Inflationsraten von 1,5 und 0,6 Prozent prognostiziert.

Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex stieg gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent, wodurch die Jahresteuerungsrate auf 1,3 (1,5) Prozent zurückging. Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,6 Prozent und 1,5 Prozent Jahresinflation prognostiziert.

Die Preise für Energie kletterten im März um 4,2 (Vormonat: 2,9) Prozent gegenüber dem Vorjahr, während Lebensmittel sich um 0,7 (1,4) Prozent verteuerten. Die Preise für Waren stiegen um 1,6 (1,7) Prozent und Dienstleistungen zogen um 1,2 (1,4) Prozent an. Die Kosten für Wohnraum erhöhten sich um 1,4 (1,4) Prozent.

Die endgültigen Ergebnisse für März will Destatis am 11. April veröffentlichen.

