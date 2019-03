Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am späten Nachmittag 67,40 US-Dollar. Das waren 43 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 34 Cent auf 59,07 Dollar.

Die Preise wurden von jüngsten Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA belastet. In der vergangenen Woche waren die amerikanischen Erdölvorräte spürbar gestiegen. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang gerechnet. "Grund für den Lageranstieg war eine für die Jahreszeit ungewöhnlich niedrige Rohölverarbeitung", hieß es in einer Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank.

Unterdessen hat US-Präsident Donald Trump das Ölkartell Opec abermals zu einer Erhöhung der Rohölförderung aufgefordert. Es sei "sehr wichtig, dass die Opec den Ölfluss erhöht", schrieb Trump am Donnerstag über den Mitteilungsdienst Twitter. "Die Weltmärkte sind fragil, der Ölpreis wird zu hoch. Vielen Dank!"/jkr/he

