Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag zu einem Erholungsversuch angesetzt, musste jedoch einen Grossteil seiner Gewinne im späten Handel wieder hergeben. Die hiesigen Indizes folgten damit dem Dow Jones Industrial an der Wall Street. Dieser hat nach einem ebenfalls freundlichen Start nach unten gedreht. Zuvor waren in den USA eher enttäuschende Konjunkturdaten zum Häusermarkt publiziert worden.

Für das Thema Brexit gibt es weiterhin keinen Fahrplan. Derweil will die britische Premierministerin Theresa May am (morgigen) Freitag erneut über ihren bereits zwei Mal im Parlament abgeschmetterten Deal zum EU-Austritt abstimmen lassen. Neben dem Brexit-Chaos standen am Berichtstag stehen bevorstehende neue Gespräche zwischen den USA und China im Handelsstreit im Fokus.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,16 Prozent höher bei 9'405,93 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 0,11 Prozent auf 1'434,85 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,19 Prozent auf 11'161,60 Punkte. Im SLI kamen auf 17 Gewinner 11 Verlierer; zwei schlossen unverändert.

Wichtig für den Markt war auch die Lage am Devisenmarkt, erklärten Händler. Das Euro/Franken-Paar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...