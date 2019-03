Nachdem die Aktie weit gefallen ist, schreibt sie abermals wieder einen Kursgewinn. Der Kurs gewinnt an Fahrt und kann sich erneut steigern. Der Widerstand ist bei 446 USD und scheint noch in weiter Entfernung zu liegen, doch auch die Unterstützung bei 292 USD ist nicht nahe. Der Kurs notiert ziemlich in der Mitte. Der CCI (20) rutschte zurück in den neutralen Bereich und die SMAs (100; 200) verlaufen unterstützend unterhalb des Kurses.

