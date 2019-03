Nachdem sich die Aktie deutlich aufbessern konnte, verliert sie schließlich wiederholt an Wert. Die Unterstützung ist bei ungefähr 7 € und der Widerstand liegt bei 10,30 €. Der aktuelle Verlauf ist seitwärts orientiert, doch die Abwärtskorrekturen scheinen langsam an Überhand zu gewinnen. Ein baldiges Aufeinandertreffen zweier SMA-Linien könnte den Wert durch ein Kaufsignal steigern, allerdings verläuft der CCI (20) gefährlich nah an der Grenze zum überverkauften Bereich, bei einem Eintreten ... (Maximilian Weber)

