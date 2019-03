Heute war wieder einmal "Boys-Day" in den Redaktionsräumen von aktienlust.tv. "Girls" hatten sich diesmal nicht für den "Berufsschnupper-Tag" bei uns gemeldet. Dennoch konnten wir auch so potenziellen jungen Nachwuchs-Reportern und Journalisten einen Einblick in das Tagesgeschäft einer Börsenbrief/Medien-Organisation geben. Der Spaß kam dabei nicht zu kurz, doch wir haben auch über börsenspezifische Themen gesprochen. Sicherlich ein eher ungewöhnliches Video aber dennoch wie immer sehenswert, denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...