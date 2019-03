Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta038/28.03.2019/18:30) - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der S IMMO AG haben heute beschlossen, der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von EUR 0,70 je Aktie vorzuschlagen. Die Gremien haben sich dabei am deutlich gestiegenen FFO I orientiert. Der FFO I für das Geschäftsjahr 2018 beträgt rund EUR 61,1 Mio. bzw. EUR 0,92 je Aktie. Die vorgeschlagene Dividende entspricht einer Dividendenrendite von 3,89 % auf Basis des Schlusskurses vom 28.03.2019.



Die Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2018 der S IMMO AG erfolgt am 03.04.2019.



