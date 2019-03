Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Merkel wirbt vor Unternehmern für Multilateralismus

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zu Beginn eines Treffens mit internationalen Unternehmern ein Plädoyer für den Multilateralismus gehalten. "Multilaterale Strukturen sind unter Druck, und es ist immer wieder notwendig, ihnen den entsprechenden Platz einzuräumen", sagte Merkel bei einem Statement im Kanzleramt mit dem Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab. Hiervon sei sie zutiefst überzeugt.

Deutsche HVPI-Inflation geht im März zurück

Der am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im März nachgelassen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der HVPI mit einer Jahresrate von 1,4 (Vormonat: 1,7) Prozent. Gegenüber dem Vormonat stieg der Index um 0,5 Prozent. Volkswirte hatten Inflationsraten von 1,5 und 0,6 Prozent prognostiziert.

BREXIT/Parlamentspräsident erlaubt drittes Votum über Brexit-Deal

Der britische Parlamentspräsident hat die für Freitag vorgesehene dritte Abstimmung über das Brexit-Abkommen erlaubt. Die Vorlage der Regierung von Premierministerin Theresa May sei "neu" und unterscheide sich "substanziell" von den beiden bisherigen Anträgen, begründete John Bercow am Donnerstag vor dem Parlament seine Entscheidung. Bercow hatte zuvor einer weiteren Abstimmung über einen gleichen Antrag eine Absage erteilt.

WTO gibt Europa im Streit um Subventionen für Flugzeuge recht

Im Streit mit den USA um Subventionen für Flugzeuge haben die Europäische Union und Airbus vor der Welthandelsorganisation eine Sieg eingefahren. Das WTO-Berufungsgremium ist zu dem Schluss gekommen, dass die USA die rechtswidrigen Subventionen für Boeing nicht vollständig beseitigt haben, wozu sie nach einer früheren WTO-Entscheidung eigentlich verpflichtet gewesen wären. Gegenmaßnahmen seitens der EU rücken damit näher.

EZB/Knot erwartet keinen gestaffelten Einlagenzins

Das niederländische EZB-Ratsmitglied Klaas Knot hat die Europäische Zentralbank (EZB) davor gewarnt, ein System abgestufter Einlagezinsen einzuführen. Knot sagte der Nachrichtenagentur Reuters: "Egal welche Form der Abstufung man vorschlägt, man nimmt Banken mit bestimmten Geschäftsmodellen von den Kosten negativer Zinsen aus und sagt den Banken mit einem anderen Geschäftsmodell, dass sie diese Kosten nun für noch längere Zeit tragen müssen." Er fügte hinzu: "Solche Effekte sollten wir vermeiden."

IWF-Chefin Lagarde warnt vor neuen Turbulenzen in der Eurozone

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat vor neuen Turbulenzen in der Eurozone gewarnt. Das Bankensystem in den Ländern mit der Gemeinschaftswährung sei nicht krisenfest genug, sagte sie am Donnerstag auf einer Konferenz in Paris. "Die Währungsunion ist widerstandsfähiger als vor zehn Jahren, aber es reicht noch nicht aus", betonte Lagarde.

Zypern ernennt neuen Notenbankgouverneur

Die zyprische Regierung hat Constantinos Herodotou zum neuen Chef der Zentralbank des Landes ernannt. Herodotou wird die Nachfolge von Chrystalla Georghadji antreten, deren fünfjährige Amtszeit im April abläuft, teilte die zyprische Präsidentschaft mit. Als Gouverneur der zyprischen Notenbank wird Herodotou auch über Sitz und Stimme im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) verfügen.

EU-Parlament fordert Nachrüstung umweltschädlicher Autos vom Hersteller

Zusammenhang mit dem Diesel-Abgasskandal hat das EU-Parlament gefordert, Autohersteller zur Nachrüstung umweltschädlicher Fahrzeuge zu verpflichten. "EU-Länder und Automobilhersteller sollen die obligatorische Nachrüstung von Hardware koordinieren", heißt es in einer Entschließung, die am Donnerstag in Straßburg mit 301 zu 181 Stimmen angenommen wurde. Die Abgeordneten kritisierten darin auch die Reaktionen der EU-Kommission und einiger Mitgliedstaaten auf den Skandal.

EU-Grenzbehörde Frontex soll bis 2027 auf 10.000 Beamte ausgebaut werden

Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex soll bis zum Jahr 2027 auf 10.000 Beamte aufgestockt werden. Darauf einigten sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments am Donnerstag. Die Vereinbarung bleibt damit weit hinter dem ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission zurück, die Behörde zur Sicherung der europäischen Außengrenzen schon bis zum Jahr 2020 mit 10.000 Beamten auszustatten.

US-Wirtschaft wächst im vierten Quartal um 2,2 Prozent

Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal langsamer gewachsen als zunächst angenommen. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer Datenrevision berichtete, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem solchen Anstieg gerechnet, nachdem das Handelsministerium in einer ersten Schätzung ein Plus von 2,6 Prozent gemeldet hatte.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken deutlicher als erwartet

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 23. März deutlicher als von Volkswirten prognostiziert abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 5.000 auf 211.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte.

Clarida: Fed muss stärker auf globale Risiken achten

Die US-Notenbank wird nach Aussage von Fed-Vize Richard Clarida eine Reihe von "prominenten" globalen Wachstumsrisiken im Auge behalten. Bei einem Kolloquium in Paris hob er zudem frühere Episoden hervor, in denen die Fed ihre politische Haltung gelockert hat, um drohende Störungen aus dem Ausland abzufedern.

Bullard: Fed sollte ein BIP-Ziel verfolgen

Die US-Notenbank sollte ihre Geldpolitik nach Aussage von James Bullard, Präsident der St. Louis Fed, nicht an der Inflation, sondern am Bruttoinlandsprodukt (BIP) ausrichten. Bullard befürwortet in einem Blog-Beitrag eine Methode, die sich sehr nahe an der Verfolgung eines nicht-preisbereinigten BIP-Ziels befindet und antizyklische Preisniveaubewegungen beinhaltet. "Um das nominale BIP auf seinem Zielpfad zu halten, würde der Geldpolitiker einer Regeln folgen, nach der die Inflation bei niedrigem Wachstum relativ hoch wäre und bei hohem Wachstum relativ niedrig", schreibt Bullard.

Amtszeit von Nato-Generalsekretär Stoltenberg bis 2022 verlängert

Die Nato hat die Amtszeit ihres Generalsekretärs Jens Stoltenberg um weitere zwei Jahre verlängert. Der ehemalige norwegische Regierungschef werde das Bündnis weiter bis Ende September 2022 führen, teilte die Nato am Donnerstag in Brüssel mit. Es ist bereits die zweite Verlängerung seit seinem Amtsantritt 2014. In einer kurzen Mitteilung würdigten die Nato-Mitgliedstaaten Stoltenbergs Bemühungen, das Bündnis zu modernisieren und zukunftsfähig zu machen.

