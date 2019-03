Mannheimer Morgen zur Kooperation von Daimler und Geely Überschrift: Knuffiges Symbol Chinesischen Geschäftspartnern eilt in der deutschen Wirtschaft ein zweifelhafter Ruf voraus. Das Reich der Mitte hat sich vom Dasein als billiger Massenproduzent verabschiedet und strebt in allen bedeutenden Branchen nach der Technologieführeschaft. Wo das aus eigener Kraft nicht gelingen kann, werden Know how und Technologie mittels Übernahmen oder Beteiligungen erworben - gerne auch in Deutschland. Ein gedeihliches Miteinander ist in der chinesischen Strategie allerdings nicht vorgesehen. Im globalen Wettbewerb um Aufträge und Marktanteile kämpft China knallhart für sich allein. Trotzdem eröffnet die nun verkündete Partnerschaft von Daimler und Geely dem schwäbischen Autohersteller große Chancen. China wird absehbar zum weltweit wichtigsten Markt für Elektroautos. Dem Smart eröffnet sich damit nicht nur erhebliches Absatzpotenzial. Das Massengeschäft mit Elektrofahrzeugen in China kann Daimler als Blaupause dienen, um sich auch in Europa und anderen Regionen erfolgreich in dem Marktsegment der Zukunft zu behaupten - gerade was die Verschmelzung deutscher Automobiltradition mit Batterietechnologie oder Ladeinfrastruktur angeht. Geely wiederum dürfte die Aussicht reizen, diesen Weg gemeinsam mit Daimler zu beschreiten und vielleicht sogar die größten Hersteller der Welt - Volkswagen und Toyota - zu attackieren. Der knuffige Kleinwagen Smart könnte zum Symbol einer neuen chinesisch-deutschen Zusammenarbeit werden. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2019 14:26 ET (18:26 GMT)