Wirecard hat die "Financial Times" wegen ihrer Manipulationsvorwürfe verklagt. Es sollen sowohl eine Entschädigung der Aktionäre, als auch eine Unterlassung der Berichterstattung erreicht werden.

Nach den Kursverlusten der vergangenen Wochen hat der Dax-Konzern Wirecard nach eigenen Angaben Klage gegen die britische Zeitung "The Financial Times" (FT) eingereicht. Ziel sind die Unterlassung der Berichterstattung sowie eine Entschädigung der Aktionäre, wie der im Münchner Vorort Aschheim ansässige Zahlungsdienstleister am Donnerstag auf Anfrage mitteilte.

Die Klage richtet sich sowohl gegen die Zeitung als auch gegen den Reporter, der die Artikel hauptsächlich verfasst hat. Berichte ...

