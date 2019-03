Die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten Plug Power fiel Ende Dezember bis auf 0,89 Euro zurück und konnte hier einen Boden ausbilden. In den letzten Dezember-Tagen begann eine neue Aufwärtsbewegung, die nach der Jahreswende so richtig Fahrt aufnahm und den Kurs am 8. Januar bis auf 1,40 Euro ansteigen ließ. Hiernach kam es zu einer Korrektur und in der Folge zu einer Seitwärtsphase, die bis Mitte Februar anhielt.

Am 14. Februar markierte eine lange grüne Kerze den Beginn einer weiteren ... (Alexander Hirschler)

