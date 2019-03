AACR 2019 zeigt über 30 Abstracts, die auf QIAGENs "Sample to Insight"-Lösungen enthalten, um das Verständnis von Krebs zu verbessern und den Einsatz für bessere Ergebnisse zu fördern.

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Einführung neuer Lösungen zur Unterstützung der Krebsforschung bekannt. Anlass war die Jahreskonferenz der American Association for Cancer Research (AACR) 2019, die vom 29. März bis 3. April 2019, in Atlanta, Georgia, stattfindet. Mehr als dreißig der auf der AACR 2019 vorgestellten Studien verweisen auf molekulare Tests, die auf Tools aus dem "Sample to Insight"-Portfolio von QIAGEN beruhen.

Diese Produkte umfassen:

Neue Lösungspakete für alle QIAseq- und QIAact-DNA-Panels für das Next-Generation-Sequencing (NGS), die die marktführende CLC Genomics Workbench und die Software QIAGEN Clinical Insight-Interpret mit diesen Tests für die nahtlose Sekundäranalyse und tertiäre Interpretation komplexer genomischer Daten integrieren. Die unternehmenseigene Technologie, die hinter der überragenden Leistung der NGS-Panels von QIAGEN steckt, wurde kürzlich in einem Artikel in Nature beschrieben: https://www.nature.com/articles/s41598-019-41215-z

QIAGEN führt seine exoRNeasy Midi- und Maxi-Kits zur Isolierung von Exosomen und anderen extrazellulären Vesikeln aus Urin und anderen Proben sowie das miRNeasy 96 Advanced QIAcube HT-Kit zur automatisierten Aufreinigung der gesamten RNA, einschließlich miRNA, aus Serum- und Plasmaproben ein. Hierbei handelt es sich um zwei neuartige Flüssigbiopsie-Workflows für die Krebsforschung, die auf eine nicht invasive Extraktion und Aufreinigung von Ribonukleinsäure (RNA) ausgerichtet sind.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190328005774/de/

Contacts:

QIAGEN

Investor Relations

John Gilardi

+49 2103 29 11711



Phoebe Loh

+49 2103 29 11457

e-mail: ir@QIAGEN.com



Public Relations

Thomas Theuringer

+49 2103 29 11826



Robert Reitze

+49 2103 29 11676

e-mail: pr@QIAGEN.com