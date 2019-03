"Der neue Tag" zu Klimaschutz und Plastikmüll:

"Wer kann gegen das Ansinnen der Schüler ernsthaft etwas haben? Die Politik geht den Weg in Richtung mehr Nachhaltigkeit schließlich in Trippelschritten. Mühsam gibt die EU grünes Licht für das Verbot von bestimmten Plastikprodukten. Das soll ein großer Wurf sein? Vielleicht besser als nichts. Aber die Jugend hat von diesen Minimalkonsensen die Nase voll. Und hört auf mit der Angstmacherei von wegen Schule schwänzen. Wer weiß, wie viel Stunden in der Schule Woche für Woche ausfallen, der kann nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wo bleibt da der Aufschrei? Wer seinen Kindern unterstellt, bei den Freitagsdemos einen duften Lenz zu machen, bei dem ist in der Erziehung sowieso nicht alles richtig gelaufen."/al/DP/he

AXC0009 2019-03-29/05:35