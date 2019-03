"Rheinpfalz" zu Hagia Sophia:

"(Erdogan versucht), was jeder gute Wahlkämpfer tut: Er mobilisiert seine Stammwähler. Der kalkulierte Aufschrei des Auslands - der mobilisiert natürlich zusätzlich. Die Karte "Hagia Sophia" hat Erdogan schon öfter gezogen. (...) Bisher aber folgte die befürchtete Umwidmung der Hagia Sophia nicht. Wohl auch, weil das historische Gotteshaus ein Touristenmagnet ist. Es widerspräche zudem der eigenen Politik. Im Januar erteilten die Behörden in Istanbul die Genehmigung für den ersten Neubau einer Kirche in der Türkei seit 100 Jahren. So etwas gab es unter Atatürk nicht."/al/DP/he

AXC0016 2019-03-29/05:36