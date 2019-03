US-Präsident Donald Trump und sein südkoreanischer Kollege Moon Jae In wollen bei einem Treffen im nächsten Monat das weitere Vorgehen im Streit über das Atomwaffenprogramm Nordkoreas besprechen. Es wird das erste Treffen der beiden seit dem gescheiterten Gipfel Trumps mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un Ende Februar in Vietnam. Moon werde am 10. und 11. April in Washington sein, teilte sein Büro am Freitag mit.

Im Mittelpunkt der Gespräche mit Trump werden den Angaben zufolge die Allianz zwischen Seoul und Washington sowie die Schaffung eines Friedenssystems auf der koreanischen Halbinsel "durch vollständige Denuklearisierung" stehen. Mit Denuklearisierung ist die atomare Abrüstung Nordkoreas gemeint.

Das Treffen erfolgt in einer Phase zunehmender Unsicherheit nach dem Gipfel zwischen Trump und Kim in Hanoi. Beide Seiten konnten sich in den zentralen Fragen der Abrüstung Nordkoreas und Gegenleistungen der USA nicht einigen. Die kommunistische Führung in Pjöngjang verlangt die Aufhebung internationaler Sanktionen gegen ihr Land.

Ungeachtet der Sanktionen hofft Südkorea, die Annäherung an das Nachbarland durch gemeinsame Wirtschafts- und Infrastrukturprojekte vorantreiben zu können. Moon und Kim hatten sich im vergangenen Jahr dreimal getroffen, zweimal im Grenzort Panmunjom und einmal im September in Pjöngjang. Dabei hatte Kim nach Angaben Moons versprochen, als erster Machthaber seines Landes nach Seoul zu kommen./dg/DP/zb

