Zürich - Lars Vogt ist ein Ausnahmekünstler mit gleich zweifacher Begabung. Nicht nur als Pianist, sondern auch am Dirigentenpult ist er ein gefragter Mann. So tritt er auch im Rahmen seines Konzerts mit dem Zürcher Kammerorchester (ZKO) am 13. April in beiden Rollen auf: Vogt spielt Mozarts Klavierkonzert Nr. 27 und dirigiert Werke von Edward Elgar und Antonin Dvorák.

Lars Vogt hat sich längst als einer der führenden Pianisten seiner Generation etabliert. Daneben hat der deutsche Vollblut-Künstler sein eigenes Festival «Spannungen» gegründet, waltet als Künstlerischer ...

