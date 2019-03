Bengaluru, Indien, und San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Jubilant Biosys, eine Tochtergesellschaft von Jubilant Life Sciences Ltd., meldete heute die Erweiterung seiner Kunden zur Verfügung stehenden Plattform für Lösungen zur Wirkstoffentwicklung durch das fortschrittliche Pioneer FE-System an. Das Pioneer FE-System von ForteBio, der Geschäftsbereich für biologische Präparate von Molecular Devices, ist die nächste Generation von SPR-Instrumentierung für die labelfreie Charakterisierung von Biomolekülen. Das Pioneer-System nutzt die einzigartige OneStep®-Gradienteninjektionstechnologie, um fragmentbasiertes Screening zu ermöglichen, und ist außerdem empfindlich genug, um hohe Affinität oder kovalente Bindung zu messen. Pioneer-Systeme mit OneStep®-Technologie können bis zu 768 Fragmente in 24 Stunden analysieren und während des ersten Screenings Aufschluss über die Kinetik gewinnen, sodass keine weiteren Screenings erforderlich sind.



Das Pioneer-System ist das erste in Indien und Teil von Jubilants kontinuierlicher Investition in neue Technologien, um den Bedürfnissen seiner Innovatorenkunden gerecht zu werden. Marcel Velterop, President von Jubilant Biosys, kommentierte diese Entwicklung mit den Worten: "Die Erweiterung durch das Pioneer SPR-System bedeutet ein erhebliches Upgrade und eine enorme Beschleunigung unserer Kleinmolekül-Hit-Finder-Engine für neuartige Targetklassen."



Greg Milosevich, President von Molecular Devices, erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass Jubilant die Pioneer-Plattform übernimmt und wir sie sowie die Ziele ihrer Kunden für beschleunigte Wirkstoffentwicklungsprogramme mit kleinen Molekülen fortan unterstützen dürfen."



Informationen zu Jubilant Biosys Limited



Jubilant Biosys, eine Tochtergesellschaft von Jubilant Life Sciences Ltd., ist ein integriertes globales Pharma- und Life Sciences-Unternehmen mit Niederlassungen in Bengaluru und Noida in Indien. Jubilant Biosys ist für seine Fachkenntnisse in verschiedenen therapeutischen Bereichen bekannt, wie u.a. Onkologie, Stoffwechselerkrankungen, Schmerzen und Entzündungen und ZNS. Seine Geschäftsmodelle umschließen sowohl funktionelle als auch integrierte Dienstleistungen für die Medikamentenentwicklung bis hin zu IND, einschließlich GLP- und GMP-Leistungen, urheberrechtlich geschützter unternehmensinterner Innovation und strategischen Investitionen als Kernkomponenten, die für kollaborative Forschung, Partnerschaften und Auslizensierung verfügbar sind.



Informationen zu Molecular Devices, LLC



Molecular Devices ist einer der weltweit führenden Anbieter von leistungsstarken bioanalytischen Messsystemen, Software und Verbrauchsgütern für Life Science-Forschung sowie für pharmazeutische und biotherapeutische Entwicklungen. Sein breitgefächertes Produktportfolio umschließt Plattformen für Hochdurchsatz-Screening, Genom- und Zellanalyse, Kolonieselektion und Mikroplatten-Detektion. Diese technologisch führenden Produkte ermöglichen Wissenschaftlern, ihre Produktivität und Effektivität zu steigern, was die Forschungsarbeit beschleunigt und zur schnelleren Entwicklung neuer Therapeutika führt. Molecular Devices engagiert sich für die kontinuierliche Entwicklung innovativer Lösungen für Life Science-Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt.



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/842737/Logo_Jubilant_Biosys_Logo.jpg



Bild - https://mma.prnewswire.com/media/842736/Banner_Jubilant_Bio sys_PR_28March2019.jpg



OTS: Jubilant Biosys Ltd newsroom: http://www.presseportal.de/nr/101652 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_101652.rss2



Pressekontakt: Kontakt - Saurabh Kapure - Saurabh.Kapure@jubilantbiosys.com