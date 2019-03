AEVIS VICTORIA SA auf dem Weg zu einer Beteiligungsgesellschaft EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Jahresergebnis AEVIS VICTORIA SA auf dem Weg zu einer Beteiligungsgesellschaft 29.03.2019 / 07:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Freiburg, 29. März 2019 AEVIS VICTORIA SA auf dem Weg zu einer Beteiligungsgesellschaft Holdingergebnis steigt dank Kapitalgewinnen deutlich auf CHF 70.5 Millionen (2017: CHF 5.0 Millionen), der Konzernverlust von CHF 6.6 Millionen ist auf Sondereffekte zurückzuführen. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte AEVIS VICTORIA SA einen Gewinn auf Kapitalanlagen in Höhe von CHF 76.8 Millionen, insbesondere durch den Verkauf ihrer Beteiligung an BioTelemetry, Inc. und den Verkauf einer ersten 20%igen Beteiligung an Infracore SA. Das Nettoergebnis der Holdinggesellschaft verbesserte sich dadurch auf CHF 70.5 Millionen. Dieses stark gestiegene Ergebnis erhöht das konsolidierte Eigenkapital auf CHF 445.0 Millionen oder 24%. Auf konsolidierter Ebene sank der Umsatz leicht auf CHF 657.2 Millionen (2017: CHF 663.1 Millionen). Der Konzern-Nettoverlust betrug CHF 6.6 Millionen, bedingt durch ausserordentliche Effekte und ordentliche Steuern. Normalisiert blieben die Umsätze und der EBITDAR (ohne einmalige Sondereffekte) stabil. Der Generalversammlung wird eine ordentliche Ausschüttung von CHF 1.10 pro Aktie vorgeschlagen. Nach Abschluss des De-konsolidierungs-Prozesses von Infracore wird das Unternehmen, dessen Bilanz deutlich gestärkt sein wird, eine zusätzliche Ausschüttung an die Aktionäre beantragen. Das Immobiliensegment, bestehend aus Infracore SA, Swiss Hospitality Properties SA und Générale-Beaulieu Immobilière SA, erzielte ein Ergebnis auf Vorjahresniveau. Der Nettoumsatz betrug CHF 58.2 Millionen (2017: CHF 58.4 Millionen) und der EBITDAR lag bei CHF 47.5 Millionen (2017: CHF 47.6 Millionen), entsprechend einer Marge von 81.6%. Infracore SA, die Spitalinfrastrukturtochter von AEVIS VICTORIA SA, welche ihre Unabhängigkeitsstrategie fortsetzt, wird sich auf dem Schweizer Spitalinfrastrukturmarkt etablieren, weil der Investitionsbedarf im nächsten Jahrzehnt auf mehr als CHF 20 Milliarden geschätzt wird. AEVIS VICTORIA wird in den kommenden Monaten die Privatplatzierung von weiteren 40 bis 60% des Kapitals von Infracore vorantreiben und die Gesellschaft damit de-konsolidieren. Am 18. März 2019 veröffentlichte Infracore SA ihren ersten Geschäftsbericht nach Swiss GAAP FER, welcher ein Nettoergebnis von CHF 47.1 Mio. auswies. Dieser Bericht kann über den folgenden Link heruntergeladen werden: https://www.infracore.ch/_media/2019/03/ar_2018.pdf Swiss Medical Network setzte 2018 seine Expansion in der Schweiz mit der Übernahme der Privatklinik Siloah und zweier medizinischer Zentren in Solothurn und Zürich-Oerlikon fort. Anfang 2019 erwarb Swiss Medical Network 40% der Rosenklinik AG in Rapperswil (SG), mit einer Call-Option für die restlichen Aktien. Der Nettoumsatz betrug im Berichtsjahr 2018 CHF 496.8 Millionen (2017: CHF 506.1 Millionen) und es resultierte ein EBITDAR von CHF 85.4 Millionen bzw. 17.2%. Der normalisierte Nettoumsatz (ohne TARMED-Korrekturbuchungen in den Jahren 2017 und 2018) von Swiss Medical Network blieb mit CHF 501.4 Millionen (2017: CHF 501.5 Millionen) stabil und der normalisierte EBITDAR sank leicht auf CHF 89.9 Millionen (2017: CHF 91.0 Millionen). Unter Ausklammerung der Clinique de Valère, der Clinique Générale-Beaulieu und der Privatklinik Villa im Park, in denen grössere Renovierungsarbeiten durchgeführt werden, erhöhte sich der Nettoumsatz der Spitalgruppe um 4.3%. Im vierten Quartal 2018 beschleunigten sich die Aktivitäten deutlich, und dieser Trend setzte sich im ersten Quartal 2019 fort. Die Hotels der Victoria-Jungfrau Collection entwickelten sich im Einklang mit der Schweizer Tourismusbranche sehr gut. Der Nettoumsatz betrug CHF 62.4 Millionen (2017: CHF 64.4 Millionen) und der EBITDAR stieg auf CHF 12.6 Millionen oder 20.2% des Umsatzes. Unter Ausklammerung des Eden au Lac in Zürich, das seit Oktober 2017 aufgrund einer Total-Renovation geschlossen ist, und des Palace Luzern, für welches der Managementvertrag am 30. September 2018 auslief, erhöhte sich der Umsatz im Hotelsegment um 6.5% auf CHF 61.6 Millionen (2017: CHF 57.8 Millionen). Das Eden au Lac in Zürich wird im Sommer 2019 nach einer umfassenden Renovierung unter der Leitung des französischen Designers Philippe Starck wieder eröffnet. Mit rund 40 Zimmern und Suiten sowie drei Restaurants dürfte es einen Umsatz von mehr als CHF 20 Millionen pro Jahr erzielen. AEVIS VICTORIA hat 2018 einen Transformationsprozess in eine Beteiligungsgesellschaft eingeleitet, der mit der De-konsolidierung von Infracore fortgesetzt wird. Dies wird die Bilanzstruktur von AEVIS VICTORIA grundlegend verändern und die Investitionskapazitäten des Unternehmens erhöhen. Das Unternehmen wird, als Referenzaktionär, Minderheitsbeteiligungen in Unternehmen bevorzugen, die in den Fokus-Sektoren der Gruppe tätig sind. Dabei beabsichtigt AEVIS VICTORIA, Einfluss auf die Strategien ihrer Tochtergesellschaften zu nehmen und ihnen gleichzeitig die volle Verantwortung für die operative Führung zu überlassen. Nach Infracore im Jahr 2018 ist AEVIS VICTORIA auch bei ihren übrigen Tochtergesellschaften offen für den Einstieg strategischer Investoren, insbesondere durch die Kombination mit anderen Marktteilnehmern. AEVIS VICTORIA möchte seinen Aktionären eine Kombination aus Kapitalgewinnen resultierend aus der Wertschöpfung in den Tochtergesellschaften und einer stabilen Jahresrendite bieten. Detaillierte Berichterstattung Der vollständige Geschäftsbericht 2018 der AEVIS VICOTRIA SA kann mit folgendem Link bezogen werden: http://www.aevis.com/aevis/pdf/AEVIS_AR_2018.pdf Webcast heute Freitag 10.00 MEZ AEVIS VICTORIA SA wird heute um 10:00 Uhr MEZ im Rahmen eines Webcasts die Jahresergebnisse 2018 präsentieren. Die Resultate werden von Antoine Hubert, Delegierter des Verwaltungsrats, vorgestellt. Die Konferenz wird in englischer Sprache durchgeführt. Link zur direkten Übertragung im Internet: https://webcasts.eqs.com/aevis20190329/no-audio Einwahlnummern (für die Conference Call Funktion): Schweiz: ++41 44 580 6522 Deutschland: ++49 692 0174 4220 Grossbritannien: ++44 203 009 2470 USA: ++1 877 423 0830 PIN Code: 59470103# Für weitere Informationen: AEVIS VICTORIA SA Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32 Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10 Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network (100%), der zweitgrössten Privatklinikgruppe der Schweiz; aus Victoria-Jungfrau Collection AG (100%), einer Hotelkette mit vier Luxushotels in der Schweiz; aus Infracore SA (80%), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie einem Immobiliensegment mit Liegenschaften im Medizin- und Hotelbereich; aus Medgate AG (40%), dem unbestrittenen Marktführer in der Telemedizin in der Schweiz, und aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com Ende der Ad-hoc-Mitteilung 793321 29.03.2019 CET/CEST ISIN CH0012488190 AXC0050 2019-03-29/07:10