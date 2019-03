The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A0XFJ76 AAREAL BANK MTN.HPF.09/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1X3K95 IKB DT.IND.BK.MTN 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1X3LB5 IKB DT.IND.BK.MTN 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2J7R3 UC-HVB 09/19VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB06U0 LB.HESS.THR.CARRARA D2/14 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW2XF3 LAND NRW SCH.R.927 VAR BD01 BON EUR N

CA IZ2X XFRA XS0767706111 ING BK NV 12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1385935769 SANTDR CONS.FIN.16/19 MTN BD01 BON EUR N

CA M48I XFRA USL6401PAD52 MINERVA LUX. 14/UND FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1052676142 NATIONWIDE BLDG 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1589872875 VOLVO TREAS.17/19 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA BXXA XFRA GB00BYW0RC64 RHYTHMONE PLC LS -,10 EQ00 EQU EUR N

CA B04 XFRA USU7744C1063 BOKU INC. REG S DL-,0001 EQ00 EQU EUR N