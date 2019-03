The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2LQRY1 THUERINGEN LS 19/39 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TR091 VERAGOLD MIN ANL.19/22 BD00 BON EUR N

CA ZRW4 XFRA DE000A2TR489 NEUE ZWL ZAHNRADW. 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7Q28 BAY.LDSBK.IS. 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AHF4 DZ BANK CLN E.9639 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0RS6 DZ BANK IS.C190 19/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0RT4 DZ BANK IS.A1119 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3Z10 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03H/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3Z28 LB.HESS.THR.CARRARA03B/19 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HLB3ZX8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03G/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013412699 RCI BANQUE 19/23 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013412707 RCI BANQUE 19/26 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US13607GAP90 CIBC TOR 19/24 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1950842622 HYPO NOE LB 19/27 FLR MTN BD00 BON EUR N

CA DUXA XFRA XS1961891220 DEXUS FI.PTY 19/26 EXCH. BD00 BON AUD N

CA XFRA XS1969786315 BCO SANTAND. 19/26 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1972726787 INTERN.FIN. 19/29 MTN BD00 BON ZAR N

CA XFRA XS1974787480 TOTAL 19/UND. FLR MTN BD01 BON EUR N

CA 2J5 XFRA CA25455C1005 DIONYMED BRANDS INC. EQ00 EQU EUR N

CA 9OM1 XFRA CA30207T1049 EXMCEUTICALS INC. EQ00 EQU EUR N

CA FTGE XFRA DE000A2PBZX9 FIRST T.G.-EUROZ.A.D AADZ EQ00 EQU EUR Y

CA G061 XFRA FR0013399474 GENKYOTEX S.A. EO 1,- EQ00 EQU EUR Y

CA HO3A XFRA US4424874018 HOVNANIAN ENTER. A DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA LY0 XFRA US55087P1049 LYFT INC. CL. A EQ00 EQU EUR N