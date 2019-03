FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UIG3 XFRA DE000A2DTMN6 FRANKFURTER STIFT.FONDS R 0.930 EUR

541 XFRA US00090Q1031 ADT INC. DL-,01 0.031 EUR

EB2 XFRA IL0010811243 ELBIT SYS LTD 0.392 EUR

L7G XFRA FI4000081138 LEHTO GROUP OYJ 0.240 EUR

3PY3 XFRA CA35905B1076 FRONTERA ENERGY CORP. 0.109 EUR

XFRA XS1807511909 AG F.UMSATZF. 18/19FLRMTN