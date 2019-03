FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MSRB XFRA FI0009000665 METSAE BOARD OYJ B EO1,70

AKA XFRA FI4000123195 ASIAKASTIETO GROUP OYJ

1S4 XFRA GB00BVVBC028 STERIS PLC LS-,10

51R XFRA GB00B06Y3F14 RAMBLER MET.+MIN. LS -,01