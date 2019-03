Der Euro hat sich am Freitag über der Marke von 1,12 US-Dollar halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1230 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1218 Dollar festgesetzt.

Am Freitag stehen in Europa und den USA einige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Besondere Beachtung kommt amerikanischen Preisdaten zu. Es handelt sich um das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß PCE. Es ist zwar weniger bekannt wie der zweite Preisindex CPI, spielt aber für die Geldpolitik der Fed eine mindestens ebenso große Rolle.

Das britische Pfund konnte sich am Morgen etwas von seinen Verlusten vom Vortag erholen. Am Freitag soll das Parlament ein drittes Mal über den von der Regierung ausgehandelten Brexit-Vertrag mit der EU abstimmen. Ob das Unterhaus dieses Mal zustimmt, gilt als sehr fraglich./bgf/jha/

