In der laufenden Saison kickt Borussia Dortmund so erfolgreich wie schon lange nicht mehr - zumindest in der Bundesliga. In der Champions League ist der BVB sehr gut gestartet, ein Blackout in London reichte aus, um die guten Auftritte in der Vorrunde vergessen zu machen und in hohem Bogen gegen Tottenham aus der Königsklasse zu fliegen. Zuletzt meldete sich der BVB in der Meisterschaft zurück. Die Aktie sieht technisch sehr gut aus.

