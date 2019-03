Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Deutsche Telekom von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 17 Euro belassen. Inzwischen liege er mit seinen Schätzungen nicht mehr über den Markterwartungen, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf steigende Risiken im Heimatmarkt. Unter den großen Telekomkonzernen bevorzugt er Orange und KPN./ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2019 / 04:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-03-29/07:56

ISIN: DE0005557508