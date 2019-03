Das Verbot von Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien wird verlängert - aber nur für rein deutsche Produkte. Saudi-Arabien hofft weiter auf ein Ende der Isolation und lockt deutsche Unternehmen mit Milliarden.

Das Rendezvous soll in Konferenzraum 3A im Tagungsbereich der Messe Hannover stattfinden. Für den kommenden Dienstag, 10 Uhr, hat die Regierung Saudi-Arabiens deutsche Unternehmer zu einem "saudisch-deutschen Industrie-Kooperations-Workshop", eingeladen. Es ist eine Charme-Offensive: Die Saudis wollen sich den Deutschen als "führendes Industrie-Kraftzentrum" und "globalen Logistik-Umschlagplatz" präsentieren, so steht es auf dem Programm.

Oliver Oehms, Chef der Außenhandelskammer in Saudi-Arabien, hat den Auftritt organisiert. Die Saudis hätten es sehr eilig gehabt, berichtet er: "Der Auftritt sollte noch stattfinden, bevor der Ramadan beginnt." Und schwärmt: "Saudi-Arabien ist ein interessanter Markt mit interessanten Aussichten. Es ist ein spannender Zeitpunkt für deutsche Unternehmen, dabei zu sein."

Spannend wird es auf jeden Fall. Vielleicht aber auch: riskant, teuer und ruinös. Saudi-Arabien ist nicht nur das mächtigste Land im Nahen Osten, sondern auch eines der umstrittensten.

Moral oder Milliarden

Das Land übernimmt im kommenden Jahr den Vorsitz der G20-Industriestaaten. Saudi-Arabien ist ein strategisch wichtiger Partner Deutschlands. Ein reicher Partner: Der 33-jährige Kronprinz Mohammed bin Salman, der das Königreich seines altersschwachen Vaters de facto regiert, gebietet über den Staatsfonds mit einem geschätzten Kapital von mehr als 360 Milliarden Dollar. Er will den weltgrößten Ölexporteur mit seinem gigantischen Zukunftsprogramm Vision 2030 umbauen und unabhängig vom Öl machen. Deutsche Kraftwerke, Maschinen, Umwelttechnik sollen das Werkzeug des Wandels sein. Etwa beim Bau von "Neom", einer Zukunftsstadt am Roten Meer, in der mehr Roboter als Menschen wohnen sollen. Kosten: 500 Milliarden Dollar.

Dennoch schrumpften die Exporte deutscher Unternehmen seit 2015 um fast 40 Prozent, auf zuletzt 6,3 Milliarden Euro. Das liegt vor allem an den politischen Verwerfungen. Der Kronprinz Salman und seine Familie lenken den Wüstenstaat mit harter Hand. Wie es Andersdenkenden ergeht, ist spätestens seit der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im vergangenen Herbst klar. Hinzu kommt der grausame Stellvertreterkrieg gegen den Iran im Jemen. Die Bundesregierung hat deshalb ein Waffenembargo für Saudi-Arabien verhängt. Nach langem Streit um die Dauer des Verbots hat die Bundesregierung am Donnerstagabend einen Kompromiss gefunden: Rein deutsche Rüstungslieferungen werden für weitere sechs Monate nicht erlaubt.

Sollte man in solch einem Land Geschäfte machen? Man müsse sogar, meint zumindest ein ehemaliger CSU-Bundesverkehrsminister, der sich heute als Lobbyist für den Handel mit dem arabischen Königreich in der deutschen Hauptstadt verdingt.

Der Saudi-Versteher

Berlin, ein Bürohaus am Hackeschen Markt. Wer zu Peter Ramsauer will, muss an einem Fahnenspalier vorbei. Es sind die Symbole der Mitgliedstaaten der Ghorfa, der arabisch-deutschen Handelskammer, deren Präsident Ramsauer ist. Träger der Organisation sind die Kammern arabischer Staaten wie Ägypten, Algerien, Katar, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien. Und Saudi-Arabien, wohin Ramsauer vor Kurzem eine Delegationsreise angeführt hat. Manager von Firmen wie SAP, Bilfinger und den ...

