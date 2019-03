1& 1 Drillisch und die Mutter United Internet kommen in Bredouille. Gestern teilweise - 15 % bzw. - 9 % nach Ergebnisvorlage und Ausblick aber nun vor dem Hintergrund einer Beteiligung an den 5G-Versteigerungen. Das wird eng. Wir warten den weiteren Nachrichtenhintergrund ab, weil es für beide eine ganz entscheidende Frage ist, wie sie den Geschäftsverlauf auf der einen Seite mit dem sehr anspruchsvollen Aufwand für die neue 5G-Technik auf der anderen Seite in ein einheitliches Konzept gießen können.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info